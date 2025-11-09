SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† STEED, Jacqueline de, q.e.p.d. - Martin y Graciela Goldstein, sus hijos Pedro, Santiago y Agustina Frontini, sus nietas Juana y Violeta Goldstein participan con mucha tristeza el fallecimiento de la querida Jackie y acompañan a Roxane, Clementina y Ernestina con el cariño de siempre.

Aviso publicado en la edición impresa