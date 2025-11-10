1
STEED, Jacqueline
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† STEED, Jacqueline, q.e.p.d. - falleció el 7-11-2025. - El Grupo Pro a Pro, con sus cabañas integrantes Don José, Las Marías, San Alejo, San Vicente y Tavé Retá, participan con profunda tristeza el fallecimiento de Jacqueline Steed, propietaria de Cabaña La Higuera, y acompañan con mucho afecto a su hija Roxana y a sus nietas Ernestina y Clementina Oliva Steed en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION