STEFFENS SOLER DE PICCININI, María Elena

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

STEFFENS SOLER de PICCININI, María Elena, q.e.p.d. - Sus hijas Sonia y Popin, Silvia y Lucho, Gabriela y Esteban, sus nietos Julián y Carlita, Martina y Alfredo, Manuel y Tati y Clarita Domínguez, Santiago y Pili, Sofía y Tom Mc Kay y Bautista Boló Bolaño y Alejandro y Delfina, Mary y Ramiro Cristi y sus bisnietos Facundo, Luca, Santi y Felipe participan su fallecimiento e invitan a despedirla hoy, a las 12.30, en el Parque Memorial de Pilar.

Avisos fúnebres
Aviso publicado en la edición impresa

