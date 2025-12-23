SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† STELLATELLI, Agustín. - Sus compañeros de Transaltic acompañan a Miguel y su familia en este momento de dolor y rezan por Agustín una oración en su memoria.

† STELLATELLI, Agustín, Dr., q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Liliana y Guillermo Teijeiro ruegan una oración en memoria de su amigo Agustín y acompañan a Lucía y sus hijos. Quiera el Señor otorgarles su consuelo en este doloroso momento.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - El Consejo Profesional de Relaciones Públicas y Comunicación participa con profundo pesar el fallecimiento de Agustín Stellatelli, de Identia PR, y acompaña con afecto a su familia, amigos y colegas en este doloroso momento.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - 22-12-2025. - Su mujer Lucía Dodds y sus hijos Lucía, Agustín y Nevenka Belic, Miguel y Dolores Caride, Felipe e Inés Imperatrice, Teresa y Juan Videla y Rafael; sus nietos Helena, Jaime y Segundo Beverina y Agustín José Stellatelli lo despiden con paz y esperanza y piden una oración por el eterno descanso de su alma. Invitan a despedirlo, a las 10, en el cementerio Memorial con misa.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Los miembros del comité ejecutivo de FORES participan su fallecimiento y acompañan en este momento a su familia, socios y empleados de Identia/PR y ruegan una oración en su memoria.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - José y Agustina Martínez de Hoz y Marina Martínez de Hoz despiden a Agustín con inmensa tristeza y acompañan a Luchi y sus hijos con gran cariño.

† STELLATELLI, Agustín. - Enrique y María Federico, sus hijos y nietos acompañan a la familia Stellatelli con muchísimo cariño y recuerdan todo lo vivido juntos.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Los socios activos y retirados y colaboradores de PwC Argentina participan con pesar el fallecimiento de alguien que acompañó a PwC por más de 15 años. Lo despiden con afecto, brindan apoyo a su familia y ruegan una oración en su memoria.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., 22-12-2025. - Santiago y Verónica Mignone y familia acompañan a Lucía y los chicos en este triste momento y ruegan una oración por el descanso eterno de Agustín.

† STELLATELLI, Agustín. - Su hermana Cecilia y Alejandro Caride, hijos y nietos, despiden con inmenso cariño al querido Agus, con el dolor de su partida y el consuelo de su reencuentro en el cielo. ¡Ya te estamos extrañando!.

STELLATELLI, Agustín. - Los socios y miembros de PASBBA Abogados acompañan a Identia PR en el fallecimiento de Agustín Stellatelli y elevan una oración en su memoria.

† STELLATELLI, Agustín. - Los Caride Zubizarreta despedimos al inolvidable Agustín y acompañamos con mucho cariño y oraciones a su querida familia.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Carlos Manfroni y Marina M. de Manfroni acompañan a Lucía y Flia., despiden con gratitud al querido Agustín y ruegan que, por sus grandes virtudes, el Señor lo lleve a la vida eterna.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Dominique Biquard, Luis Parenti, Santiago Peixoto y Anita Prilutzky participan con enorme tristeza su fallecimiento y agradecen los más de veinte años compartidos. Agustín fue un socio excepcional y muy querido por todo Identia. Nos quedan sus enseñanzas, su ejemplo y el recuerdo de una gran persona. Abrazamos con mucho cariño a Lucía, a sus hijos Luli, Mike, Agustín (h.), Felipe, Tesi y Rafa y a las familias Stellatelli y Dodds. Rogamos una oración en su memoria.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Sus socios Dominique Biquard de Parenti y Santiago Peixoto, junto con todo el staff de Identia PR, lamentan profundamente su fallecimiento. Siempre perdurará su visión, calidez, convicciones y firmeza. Acompañamos cariñosamente a su esposa Lucía Dodds, a sus hijos Luli, Mike, Agustín (h.), Felipe, Tesi y Rafa y a toda su querida familia y rogamos una oración en su memoria.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - José y Agustina Martínez de Hoz despiden a Agustín con enorme tristeza y acompañan con gran cariño a Dominique, Santiago, Agustina y sus colaboradores en Identia.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Los socios del Estudio Martínez de Hoz & Rueda despiden a Agustín con gran tristeza y acompañan con mucho afecto a sus socios y colaboradores en Identia.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Los socios del Estudio Martínez de Hoz & Rueda despiden con gran tristeza a Agustín y acompañan a su familia con mucho afecto.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - FUSAVI despide con enorme gratitud a su socio consejero, y acompaña a su familia en el dolor y oración.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Hugo, Andy Achcar y familia acompañan con mucha tristeza a Lucia, a sus hijos Luli, Tin, Mike, Tato, Tesi, Rafa, y a sus nietos, recordando con mucho cariño a su amigo del alma.

