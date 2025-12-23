LA NACION

STELLATELLI, Agustín

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

STELLATELLI, Agustín. - Sus compañeros de Transaltic acompañan a Miguel y su familia en este momento de dolor y rezan por Agustín una oración en su memoria.

STELLATELLI, Agustín, Dr., q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Liliana y Guillermo Teijeiro ruegan una oración en memoria de su amigo Agustín y acompañan a Lucía y sus hijos. Quiera el Señor otorgarles su consuelo en este doloroso momento.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - El Consejo Profesional de Relaciones Públicas y Comunicación participa con profundo pesar el fallecimiento de Agustín Stellatelli, de Identia PR, y acompaña con afecto a su familia, amigos y colegas en este doloroso momento.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - 22-12-2025. - Su mujer Lucía Dodds y sus hijos Lucía, Agustín y Nevenka Belic, Miguel y Dolores Caride, Felipe e Inés Imperatrice, Teresa y Juan Videla y Rafael; sus nietos Helena, Jaime y Segundo Beverina y Agustín José Stellatelli lo despiden con paz y esperanza y piden una oración por el eterno descanso de su alma. Invitan a despedirlo, a las 10, en el cementerio Memorial con misa.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Los miembros del comité ejecutivo de FORES participan su fallecimiento y acompañan en este momento a su familia, socios y empleados de Identia/PR y ruegan una oración en su memoria.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - José y Agustina Martínez de Hoz y Marina Martínez de Hoz despiden a Agustín con inmensa tristeza y acompañan a Luchi y sus hijos con gran cariño.

STELLATELLI, Agustín. - Enrique y María Federico, sus hijos y nietos acompañan a la familia Stellatelli con muchísimo cariño y recuerdan todo lo vivido juntos.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Los socios activos y retirados y colaboradores de PwC Argentina participan con pesar el fallecimiento de alguien que acompañó a PwC por más de 15 años. Lo despiden con afecto, brindan apoyo a su familia y ruegan una oración en su memoria.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., 22-12-2025. - Santiago y Verónica Mignone y familia acompañan a Lucía y los chicos en este triste momento y ruegan una oración por el descanso eterno de Agustín.

STELLATELLI, Agustín. - Su hermana Cecilia y Alejandro Caride, hijos y nietos, despiden con inmenso cariño al querido Agus, con el dolor de su partida y el consuelo de su reencuentro en el cielo. ¡Ya te estamos extrañando!.

STELLATELLI, Agustín. - Los socios y miembros de PASBBA Abogados acompañan a Identia PR en el fallecimiento de Agustín Stellatelli y elevan una oración en su memoria.

STELLATELLI, Agustín. - Los Caride Zubizarreta despedimos al inolvidable Agustín y acompañamos con mucho cariño y oraciones a su querida familia.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Carlos Manfroni y Marina M. de Manfroni acompañan a Lucía y Flia., despiden con gratitud al querido Agustín y ruegan que, por sus grandes virtudes, el Señor lo lleve a la vida eterna.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Dominique Biquard, Luis Parenti, Santiago Peixoto y Anita Prilutzky participan con enorme tristeza su fallecimiento y agradecen los más de veinte años compartidos. Agustín fue un socio excepcional y muy querido por todo Identia. Nos quedan sus enseñanzas, su ejemplo y el recuerdo de una gran persona. Abrazamos con mucho cariño a Lucía, a sus hijos Luli, Mike, Agustín (h.), Felipe, Tesi y Rafa y a las familias Stellatelli y Dodds. Rogamos una oración en su memoria.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Sus socios Dominique Biquard de Parenti y Santiago Peixoto, junto con todo el staff de Identia PR, lamentan profundamente su fallecimiento. Siempre perdurará su visión, calidez, convicciones y firmeza. Acompañamos cariñosamente a su esposa Lucía Dodds, a sus hijos Luli, Mike, Agustín (h.), Felipe, Tesi y Rafa y a toda su querida familia y rogamos una oración en su memoria.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - José y Agustina Martínez de Hoz despiden a Agustín con enorme tristeza y acompañan con gran cariño a Dominique, Santiago, Agustina y sus colaboradores en Identia.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Los socios del Estudio Martínez de Hoz & Rueda despiden a Agustín con gran tristeza y acompañan con mucho afecto a sus socios y colaboradores en Identia.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Los socios del Estudio Martínez de Hoz & Rueda despiden con gran tristeza a Agustín y acompañan a su familia con mucho afecto.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - FUSAVI despide con enorme gratitud a su socio consejero, y acompaña a su familia en el dolor y oración.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Hugo, Andy Achcar y familia acompañan con mucha tristeza a Lucia, a sus hijos Luli, Tin, Mike, Tato, Tesi, Rafa, y a sus nietos, recordando con mucho cariño a su amigo del alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición
    1

    Luna Park: la Cámara porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición

  2. Un banco lanzó financiación de hasta $28 millones para autos y motos
    2

    Un banco lanzó financiación de hasta $28 millones para autos y motos

  3. Cuánto midió la nueva etapa de Bendita con la conducción de Edith Hermida
    3

    Rating: cuánto midió la nueva etapa de Bendita con la conducción de Edith Hermida

  4. El gasto en servicios públicos se disparó 561% en la gestión Milei
    4

    El gasto de las familias en servicios públicos saltó 561% en la gestión Milei y habrá más aumentos en 2026

Cargando banners ...