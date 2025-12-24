SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Agustín, gracias por la escucha, por el compromiso, por ayudarme a ampliar la mirada y por tu generosidad. Alicia Efron.

† STELLATELLI, Agustín, falleció el 22-12-2025. - Su ahijada María del Milagro Dalbosco, junto a sus padres Dulce María Santiago y Hugo Luis y sus hermanos, ruegan una oración a su memoria.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., 22-12-2025. - La honorable comisión directiva del Buenos Aires Rowing Club junto a la comunidad de socios participan el fallecimiento de Agustín Stellatelli, quien fuera socio y miembro de la comisión directiva desde el año 2024. Lo despedimos con profunda tristeza y agradecimiento. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración por su descanso eterno.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., falleció el 22-12- 2025. - La Asociación Argentina del PVC participa con profundo pesar el fallecimiento del vicepresidente de SteelPlastic y hermano de nuestro miembro de comisión directiva, Juan Diego Stellatelli. Acompaña a la familia Stellatelli en este difícil momento y ruega una oración en su memoria.

† STELLATELLI, Agustín. - El directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su asesor Agustín Stellatelli, y acompaña a su familia y colegas de Identia PR en este doloroso momento.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Enrique González Bonorino y Teresa Dodds, sus hijos Jerónimo, Pedro y Cintya, Jaime y Deby y Francisco lo despiden con profunda tristeza y acompañan a Luchi y los chicos con muchísimo cariño, rogando una oración en su memoria.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Guillermo y Tere Lipera, sus hijos y nietos, despiden con tristeza a un gran amigo y abrazan con mucho cariño y oraciones a Lucía y los chicos.

† STELLATELLI, Agustín. - Carlos y Cristina Estebenet y sus hijos, Cata, Juan, Magui, Rosario comparten el dolor de la partida de Agustin y acompañan a Luchi y los chicos con todo el cariño y afecto de siempre.

† STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - La fundación Casaclub lo despide con gran tristeza, agradeciendo su valiosa colaboración y abraza con mucho cariño a Lucía, Tessie y a toda su familia.

† STELLATELLI, Agustin. - Daniel Sabsay participa su partida y abraza a Silvia y familia en este momento tan triste.

Avisos fúnebres

