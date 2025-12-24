LA NACION

STELLATELLI, Agustín

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Agustín, gracias por la escucha, por el compromiso, por ayudarme a ampliar la mirada y por tu generosidad. Alicia Efron.

STELLATELLI, Agustín, falleció el 22-12-2025. - Su ahijada María del Milagro Dalbosco, junto a sus padres Dulce María Santiago y Hugo Luis y sus hermanos, ruegan una oración a su memoria.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., 22-12-2025. - La honorable comisión directiva del Buenos Aires Rowing Club junto a la comunidad de socios participan el fallecimiento de Agustín Stellatelli, quien fuera socio y miembro de la comisión directiva desde el año 2024. Lo despedimos con profunda tristeza y agradecimiento. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración por su descanso eterno.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d., falleció el 22-12- 2025. - La Asociación Argentina del PVC participa con profundo pesar el fallecimiento del vicepresidente de SteelPlastic y hermano de nuestro miembro de comisión directiva, Juan Diego Stellatelli. Acompaña a la familia Stellatelli en este difícil momento y ruega una oración en su memoria.

STELLATELLI, Agustín. - El directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su asesor Agustín Stellatelli, y acompaña a su familia y colegas de Identia PR en este doloroso momento.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Enrique González Bonorino y Teresa Dodds, sus hijos Jerónimo, Pedro y Cintya, Jaime y Deby y Francisco lo despiden con profunda tristeza y acompañan a Luchi y los chicos con muchísimo cariño, rogando una oración en su memoria.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - Guillermo y Tere Lipera, sus hijos y nietos, despiden con tristeza a un gran amigo y abrazan con mucho cariño y oraciones a Lucía y los chicos.

STELLATELLI, Agustín. - Carlos y Cristina Estebenet y sus hijos, Cata, Juan, Magui, Rosario comparten el dolor de la partida de Agustin y acompañan a Luchi y los chicos con todo el cariño y afecto de siempre.

STELLATELLI, Agustín, q.e.p.d. - La fundación Casaclub lo despide con gran tristeza, agradeciendo su valiosa colaboración y abraza con mucho cariño a Lucía, Tessie y a toda su familia.

STELLATELLI, Agustin. - Daniel Sabsay participa su partida y abraza a Silvia y familia en este momento tan triste.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Villarruel se quejó porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del Senado
    1

    “Ya estamos en rojo”: Villarruel volvió a quejarse porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del Senado

  2. El ex Gran Hermano que se alejó de los medios y abrió su local de comida en el Barrio Chino
    2

    El ex Gran Hermano que se alejó de los medios y abrió su local de comida en el Barrio Chino

  3. Qué dice el libro que Milei les regaló para Navidad a todos sus ministros
    3

    “Defendiendo lo indefendible”: qué dice el libro que Milei les regaló para Navidad a todos sus ministros

  4. Costantini pone un pie en la Patagonia con un megaproyecto de más de US$250 millones
    4

    Costantini pone un pie en la Patagonia con un megaproyecto de más de US$250 millones

Cargando banners ...