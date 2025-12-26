SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† STELLATELLI, Agustín, falleció el 22-12-2025. - El directorio y personal de Steel Plastic S. A. participa con profundo pesar el fallecimiento de su vicepresidente Agustín Stellatelli y acompaña a su familia con cariño y oraciones en su regreso a la casa del Padre.

† STELLATELLI, Agustín. - Juan Diego y María Sylvia A. de Stellatelli y sus hijos María, Franco, Juan y José acompañan a Luchi y los chicos con todo cariño y oraciones.

