1
STELLATELLI, Agustín
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† STELLATELLI, Agustín, falleció el 22-12-2025. - El directorio y personal de Steel Plastic S. A. participa con profundo pesar el fallecimiento de su vicepresidente Agustín Stellatelli y acompaña a su familia con cariño y oraciones en su regreso a la casa del Padre.
† STELLATELLI, Agustín. - Juan Diego y María Sylvia A. de Stellatelli y sus hijos María, Franco, Juan y José acompañan a Luchi y los chicos con todo cariño y oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION