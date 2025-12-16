SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† STUPIELLO, Ana Leonor, q.e.p.d. - El presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya, su consejo directivo, subcomisiones y staff acompañan a Maxi Funes y su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

