SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

STURLA de LAURÍA, Nelly. - Nelly, mami, Bela y amiga, celebramos el privilegio de tu presencia radiante y amorosa en nuestras vidas. Hoy que partiste en paz rodeada de todo el amor que supiste generar y regalarnos con creces, brindamos por tu vida y sí, te vamos a extrañar. Tus hijos e hija, tus nietos y nietas, tus bisnietos, tus amigos y amigas, tus hijas e hijos postizos y todos tus innumerables afectos.

