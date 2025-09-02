1
STURLA, Flavio, Dr.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† STURLA, Flavio, Dr. - Los Llambías: Carlos, Francisco, Hernán y Coqui, Caty, Juli, Nano, Nacho y Pepe ruegan por la memoria de Cornalo, abrazan a Fede y acompañan a sus familiares con sus oraciones.
† STURLA, Flavio, Dr., q.e.p.d. - Javier Martorell y el equipo de Agrovulcan acompañan y abrazan a Federico y Flia. en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Los constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina Milei es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó
- 3
Encuestas de la elección en la provincia de Buenos Aires 2025: quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos
- 4
Desde expensas más baratas hasta mayor seguridad: las ventajas desconocidas de vivir en un lugar que pocos eligen