STURLA, Flavio, Dr.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

STURLA, Flavio, Dr. - Los Llambías: Carlos, Francisco, Hernán y Coqui, Caty, Juli, Nano, Nacho y Pepe ruegan por la memoria de Cornalo, abrazan a Fede y acompañan a sus familiares con sus oraciones.

STURLA, Flavio, Dr., q.e.p.d. - Javier Martorell y el equipo de Agrovulcan acompañan y abrazan a Federico y Flia. en este triste momento.

