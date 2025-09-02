SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† STURLA, Flavio, Dr. - Los Llambías: Carlos, Francisco, Hernán y Coqui, Caty, Juli, Nano, Nacho y Pepe ruegan por la memoria de Cornalo, abrazan a Fede y acompañan a sus familiares con sus oraciones.

† STURLA, Flavio, Dr., q.e.p.d. - Javier Martorell y el equipo de Agrovulcan acompañan y abrazan a Federico y Flia. en este triste momento.

