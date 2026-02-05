1
STUVE, Roberto Alfonso
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ STUVE, Roberto Alfonso q.e.p.d., falleció el 4-2-2026. - Con un gran cariño te despedimos, tus hermanos Alfredo Stuve, Dora Isabel Stuve. Tu esposa Maria Ines Kearney, tu hijo Gabriel Stuve y familia Kearney Orbiscay. LÁZARO COSTA. Tel. 11-5145-7557
