STUVE, Roberto Alfonso

STUVE, Roberto Alfonso q.e.p.d., falleció el 4-2-2026. - Con un gran cariño te despedimos, tus hermanos Alfredo Stuve, Dora Isabel Stuve. Tu esposa Maria Ines Kearney, tu hijo Gabriel Stuve y familia Kearney Orbiscay. LÁZARO COSTA. Tel. 11-5145-7557

