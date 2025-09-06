SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SUTOVSKY de PESIS, Eugenia, Z.L., falleció el 4 de septiembre de 2025. - Sus hijos Susana Pesis y Daniel Werthein junto a sus nietos, bisnietos y tataranieta participan con mucha tristeza su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Israelita de Tablada.

✡ SUTOVSKY de PESIS, Eugenia, Z.L. - Cynthia Werthein y Andrés Braun acompañan con cariño a Susy e hijos en este triste momento.

✡ SUTOVSKY de PESIS, Eugenia, Z.L., falleció el 4 de septiembre de 2025. - Sus nietos Mariana y Sergio Lucila y Fran, Julieta, Andrés y Rachel junto a sus familias, y a su fiel colaboradora Irma, con mucho amor y tristeza participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Israelita de Tablada.

✡ SUTOVSKY de PESIS, Eugenia, Z.L. - Abuelita vola alto. Siempre te vamos a recordar con mucho amor, gracias por tantos años juntos. Lucila y Francisco, Nina, Galo y Milo, Julieta, Miki y Noa, Andrés y Rachel, Teo y Eli.

✡ SUTOVSKY de PESIS, Eugenia, Z.L. - Irma, Juan, Gustavo, María, Nina, Cata, Dani, Hugo y Seba te recordaremos con cariño.

✡ SUTOVSKY de PESIS, Eugenia, Z.L. - Ricardo Silbermins y familia acompañan a Daniel y Susana, nietos y bisnietos en este triste momento.

✡ SUTOVSKY de PESIS, Eugenia, Z.L. - Cecilia y Darío Werthein lamentan el fallecimiento de Eugenia y acompañan a Susy y sus hijos.

✡ SUTOVSKY de PESIS, Eugenia. - Fafi Ricagno y Adrián Werthein (a.) despiden con mucho cariño a doña Eugenia y abrazan fraternalmente y con todo afecto a Susy, Dany y familia.

✡ SUTOVSKY de PESIS, Eugenia. - Endy Dain y sus hijos Lucas y Guadalupe, Joaquín y Clara, Ary y Florencia e Ignacio Werthein acompañamos con todo cariño a Susy, Dany, hijos y nietos en la despedida de Eugenia, a quien recordamos con una sonrisa y mucho afecto de tantos años.

