SYME DE STEED, Jacqueline

SYME de STEED, Jacqueline, q.e.p.d. - La Sociedad Rural de Virasoro se une al dolor de la familia de su querida socia y fundadora, Jackie Steed, madre de Roxane y abuela de Clementina y Ernestina, quien partió físicamente. Acompañamos a sus familiares en este difícil momento y rogamos a Dios paz eterna y fortaleza a sus seres queridos.

SYME de STEED, Jacqueline, q.e.p.d. - Melania y Carlos Pfander participan el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a sus familiares en este triste momento.

