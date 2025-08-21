LA NACION

SYRIANI, Gustavo

SYRIANI, Gustavo, q.e.p.d. - falleció el 20-8-2025. - Martín Gibson y Malen Gerding de Gibson junto a sus hijos Juani, Ine y Tommy despiden con mucho dolor a Gus, abrazan a Flor en este triste momento y rezan una oración en su memoria.

SYRIANI, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 20-8-2025. - Las amigas de Flor: Rocha, Sole, Caro B., Mato, Caro C., Flo C., Flora, Malen, Luli, Pata, Co, Barbie, Mer, Malala, July, Dani Sc. y Dani S. abrazan a Flor en este triste momento y rezan una oración en su memoria.

SYRIANI, Gustavo, q.e.p.d. - Guillermo Gabella y Matilde Binotti junto a sus hijos lamentan el fallecimiento de su querido amigo Gustavo y acompañan a su esposa Flor con todo su cariño en este triste momento.

SYRIANI, Gustavo, falleció el 20-8-2025. - Los vecinos del consorcio de Araoz 2989 despedimos a Gustavo con inmensa tristeza, dado el gran aprecio y valor hacia su persona.

