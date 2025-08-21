SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SYRIANI MELHEM, Gustavo. - Con profundo dolor, anunciamos el fallecimiento de Gustavo Syriani Melhem. Lo despiden, su querida Florencia, sus hijos Luca y Marco, sus hermanos Claudia y César, sus cuñados Bern y Flor y sus sobrinos. Un querido miembro de una gran familia, se despidió dejando un legado de amor y recuerdos imborrables. Que descanse en paz.

† SYRIANI MELHEM, Gustavo. - Toda la familia Azqueta: Pampa, Marta, Diego, Marina, Viqui, Santiago, Pilar, Joaquín, Benito, Iñaki, Solana y Alejo compartimos nuestra profunda tristeza por la partida de Gustavo. Él estará eternamente en nuestros corazones y oraciones y nosotros siempre agradecidos de todo el amor que él nos brindó.

SYRIANI MELHEM, Gustavo. - La familia Secco despide a Gustavo Syriani y acompaña a Flor, Luca y Marco. Lo vamos a extrañar con muchísimo cariño.

