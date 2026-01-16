SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SZTYCBERG, Samuel. - Gracias por estos 80 años de amor, siempre juntos en los que te amé y te seguiré amando .Tu esposa Sara Winter, Tita.

✡ SZTYCBERG, Samuel. - falleció el 15-1-2026, a los 96 años. - Te despedimos con profunda tristeza. Guardamos para siempre tu risa, tus palabras y la calidez de tus abrazos. Tu hija Liliana, tus hijos Sergio y Norbi, tus nueras Mabel Bialer y Paula Herrera, tu yerno Carlos Muchnik. Tus nietos y nietas; Tamara, Daniel, Leonel, Alejandra, Mariela, Gerardo, Ivan y Leon. Tus bisnietos y bisnietas: Helena, Rio, Julia, Almendra, Manuel, Bruno, Lucio, Estefi, Katy, Isabella, Sol, Santiago, Leah y Dan.

