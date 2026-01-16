LA NACION

SZTYCBERG, Samuel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SZTYCBERG, Samuel. - Gracias por estos 80 años de amor, siempre juntos en los que te amé y te seguiré amando .Tu esposa Sara Winter, Tita.

SZTYCBERG, Samuel. - falleció el 15-1-2026, a los 96 años. - Te despedimos con profunda tristeza. Guardamos para siempre tu risa, tus palabras y la calidez de tus abrazos. Tu hija Liliana, tus hijos Sergio y Norbi, tus nueras Mabel Bialer y Paula Herrera, tu yerno Carlos Muchnik. Tus nietos y nietas; Tamara, Daniel, Leonel, Alejandra, Mariela, Gerardo, Ivan y Leon. Tus bisnietos y bisnietas: Helena, Rio, Julia, Almendra, Manuel, Bruno, Lucio, Estefi, Katy, Isabella, Sol, Santiago, Leah y Dan.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas
    1

    Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas

  2. “Tenía miedo de que me vieran como una pibita privilegiada que iba a hacer caridad”
    2

    La experiencia que marcó a una joven: “No podía volver del Impenetrable a casa y olvidarme de lo que vi”

  3. China le pidió a la ONU autorización para lanzar cerca de 200.000 satélites a la órbita de la Tierra
    3

    China le pidió a la ONU autorización para lanzar cerca de 200.000 satélites a la órbita de la Tierra

  4. Las tres harinas que están repletas de nutrientes
    4

    Las 3 harinas que no tienen gluten y están repletas de nutrientes

Cargando banners ...