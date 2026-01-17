LA NACION

SZTYCBERG, Samuel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SZTYCBERG, Samuel, falleció el 15-1-2026. - Te despedimos con profunda tristeza y con mucho amor y cariño. Elena y Santiago, Enrique y Cristina y familia.

SZTYCBERG, Samuel. - El consorcio de propietarios Av. Del Libertador 3690, acompaña en este difícil momento a su familia y ruega una oración en su nombre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Julieta Ortega: su libertad sexual, el costo de ser hija de una estrella y cómo vive la internación de su hermano
    1

    Julieta Ortega: su libertad sexual, el costo de ser hija de una estrella y cómo vive la internación de su hermano

  2. Apostaron a un cultivo en boom a nivel mundial y hoy impulsan un nuevo polo productivo en La Pampa
    2

    “Es la punta del iceberg”: apostaron a un cultivo en boom a nivel mundial y hoy impulsan un nuevo polo productivo en La Pampa

  3. Cómo fue el accidente de Bastián en Pinamar y qué se sabe del estado de su salud
    3

    Cómo fue el accidente de Bastián en Pinamar y qué se sabe del estado de su salud

  4. La emoción de un jubilado de 81 años que volvió a comprar en un súper después de años de privaciones
    4

    Tiene 81 años, vende manzanas en la calle y gracias a una movida solidaria pudo hacer una compra en el súper: “Pasamos hambre”

Cargando banners ...