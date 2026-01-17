1
SZTYCBERG, Samuel
✡ SZTYCBERG, Samuel, falleció el 15-1-2026. - Te despedimos con profunda tristeza y con mucho amor y cariño. Elena y Santiago, Enrique y Cristina y familia.
SZTYCBERG, Samuel. - El consorcio de propietarios Av. Del Libertador 3690, acompaña en este difícil momento a su familia y ruega una oración en su nombre.
