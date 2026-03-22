SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SZULIK, Héctor. - Con inmenso dolor despedimos a nuestro querido padre, suegro, abuelo y bisabuelo, quien falleció el sábado 21 de marzo. Tu ejemplo de vida, tus valores y tu amor vivirán para siempre en nosotros. Que tu memoria sea una bendición. Tus hijos, yernos, nuera, nietos y bisnieto.

✡ SZULIK, Héctor, Z.L., falleció el 21 de marzo de 2026. - Mois, Berta, Yoni y Nuria Zeitune despiden con mucha tristeza al querido tío Héctor y acompañan a toda su familia con mucho cariño.

✡ SZULIK, Héctor, Z.L., falleció el 21-3-2026. - Despedimos a un ser excepcional y abrazamos a Judith, Gaby, Dalia, Lila y Yael en su dolor. Ezra Zeitune y sus hijos Simón y Magalí, Matías y Paola y Tamara.

✡ SZULIK, Héctor, falleció el 21-3-2026. - Flia. Seisdedos lo despide con mucho cariño, acompañando a sus hijos y nietos en este tristísimo momento.

✡ SZULIK, Héctor, Z.L., falleció el 21-3-2026. - Con inmensa tristeza los integrantes de la Escuela Martín Buber, su consejo directivo y consultivo y Fundación Martín Buber participan el fallecimiento de quien fuera presidente de la escuela y la fundación, activista y colaborador incondicional. Mentor de nuestra escuela secundaria, Héctor fue ejemplo de épica, sabiduría y modelo para generaciones de dirigentes. Nos honra con su legado de liderazgo con grandeza. Abrazamos con amor a su familia.

Avisos fúnebres

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