TAGINO, Guillermo Ignacio

TAGINO, Guillermo Ignacio, q.e.p.d. - Eduardo y Graciela Mönch, sus hijos Emilio, Marina y Laureano y sus nietos despiden al querido Guillermo y acompañan a Betsy, Flor, Vale y Manu con muchísimo cariño.

TAGINO, Guillermo Ignacio, q.e.p.d. - Jorge Riaboi, Gustavo Beguet, Roberto Dupuy y familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de su colega y amigo y piden una oración en su memoria.

TAGINO, Guillermo Ignacio, q.e.p.d. - Su mujer Beatriz Gils Carbó, sus hijos Florencia y Dirk Van Heck (a.), Valeria y Manuel lo despiden con infinito amor. Te vamos a extrañar siempre, hasta volver a encontrarnos.

TAGINO, Guillermo Ignacio, q.e.p.d. - Amanda y Gerardo Biritos junto a sus hijos despiden al querido Willy con profundo dolor y acompañan en la oración a Betzy y familia.

