SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† TAGINO, Guillermo Ignacio, q.e.p.d. - Sus amigos Inés Suárez Guozden, Fernando Segre Carman, Fernando R. Segre Argüello (a.) y Diego Limeres despiden con dolor al querido Guillermo, rogando por su eterno descanso y acompañando con profundo sentimiento a Betsy y familia.

