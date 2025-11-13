SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TAGINO, Guillermo. - Luis B. Martinez Thomas acompaña a Betsy y familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

† TAGINO, Guillermo. - Graciela Filidoro y su hijo Gus Lausi despiden a Guillermo, guardando el recuerdo de los maravillosos momentos compartidos. Abrazamos con cariño a Betsy y a sus hijos.

† TAGINO, Guillermo, q.e.p.d. - Boy y Graciela Casal, Daniel y Carina Olmos y Fernando y Marina Taboada despiden al amigo, colega y gran señor, al tiempo que acompañamos a Betsy en estas instancias de profundo dolor y tristeza.

