LA NACION

TAGINO, Guillermo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TAGINO, Guillermo, q.e.p.d. - José Ramón y Luz María de Sanchis Muñoz acompañan a Betsy y familia en este doloroso momento y oran por el querido amigo.

TAGINO, Guillermo, q.e.p.d. - Sus amigos y colegas diplomáticos: Lucía Dougherty, José Gutiérrez Maxwell, Rodolfo Martin-Saravia, Cristina Martínez Gondra, Eduardo Mendizabal, Norma Nascimbene, Ernesto Pfirter, Ana María Ramírez, Cristina Roselli, Javier Sanz de Urquiza, José Ureta, Horacio Wamba y Adriana Zanutigh despiden a Guillermo y acompañan a Betsy e hijos en este tan triste momento.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación
    1

    Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación: “No veo la hora de volver a jugar al tenis”

  2. Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música
    2

    Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música

  3. Trump hace valer su rescate a Milei
    3

    Trump hace valer su rescate a Milei

  4. El motivo por el que Matt Smith se encuentra en Buenos Aires, como un turista más
    4

    Modo fan: el motivo por el que Matt Smith se encuentra en Buenos Aires, paseando como un turista más

Cargando banners ...