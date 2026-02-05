LA NACION

TAGLIANI, Juan Carlos,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TAGLIANI, Juan Carlos, (Tano), q.e.p.d. - Veteranos del Club Pueyrredón participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

