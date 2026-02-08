SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TALENTO CUTRIN, Francisco José Miguel, Dr. q.e.p.d. - El Ministerio Público de la Defensa CABA con profundo pesar informa el fallecimiento del Dr. Francisco José Miguel Talento Cutrin, de destacada y extensa trayectoria política, ex secretario general de Planificación e impulsor de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Fue declarado personalidad destacada en el ámbito de las ciencias políticas y sociales por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompaña a su hijo Miguel Talento Bianchi y a su familia en este doloroso momento, haciendo llegar sus más sentidas condolencias. Velatorio: O’Higgins 2842, CABA, Sala Jardín. Hoy de 9 a 10. Cementerio de Navarro, a las 12.

✝ TALENTO CUTRÍN, Francisco José Miguel (Pancho, ) q.e.p.d., falleció el 7-2-2026. - Su familia lo despide con profundo amor y agradecimiento por la vida compartida, su ejemplo, su coherencia y su compromiso. Te vamos a extrañar siempre. - LÁZARO COSTA, Tel. 5145-7557.

Avisos fúnebres

