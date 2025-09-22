1
TANGHERLINI, María Amelia
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† TANGHERLINI, María Amelia. - Su primo y hermano de corazón Enrique y su familia agradecen profundamente su nobleza, entrega y amor incondicional y la despiden con eterno cariño. Ruegan oraciones en su memoria.
† TANGHERLINI, María Amelia, q.e.p.d., 21-9-2025. - Su madre Amelia Castro, sus hermanos Francisco y Asunción, sus sobrinas Josefina y Clara acompañan a su hija Camila y a Carlos, despiden a María con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
