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TARICANO, Lucila

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TARICANO de ARANART, Lucila. - Sus hijos M. Laura, Jorgelina, Mariano y Dolores, y sus nietos Federico, Lucila, Isabela, Julia, Vera y Milena participan su fallecimiento. La despiden hoy, 9.30 hs., en la capilla del cementerio de Chacarita.

Avisos fúnebres
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