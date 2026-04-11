TARICANO, Lucila

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TARICANO de ARANART, Lucila. - Sus hijos M. Laura, Jorgelina, Mariano y Dolores, y sus nietos Federico, Lucila, Isabela, Julia, Vera y Milena participan su fallecimiento. La despiden hoy, 9.30 hs., en la capilla del cementerio de Chacarita.

Avisos fúnebres

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