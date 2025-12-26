LA NACION

TARULLA, María Ester

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TARULLA, María Ester, q.e.p.d. - Luis Emilio Baronio, Angie, Trini, Felipe, Pepo y Justo despedimos con mucha tristeza la partida de Ester. Rezamos por el eterno descanso de su alma, con la fe de que volveremos a encontrarnos y permanecer unidos por siempre. Gracias por haber estado presente y atenta a cada uno de nosotros. Te vamos a extrañar.

TARULLA, María Ester, q.e.p.d. - Zulema T. Revello de Baronio, junto a sus hijos, nietos y bisnietos, despiden con el cariño de siempre a Ester y elevan sus oraciones por el eterno descanso de su alma.

TARULLA, María Ester, q.e.p.d. - Cargo S.A. expresa sus más profundas condolencias por el fallecimiento de la Sra. María Ester Tarulla. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

TARULLA, María Ester, q.e.p.d. - En nombre de Emilio José Baronio SASIyE expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de la Sra. María Ester Tarulla. Acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y a todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla.

