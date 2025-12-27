SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† TASSI, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 23-12-2025. - Su esposa Adelma, sus hijos Georgina e Ignacio y Victoria, lo despiden con muchísimo amor y gratitud, y ruegan una oración por su alma.

