TAU ANZOATEGUI, María Belén

TAU ANZOATEGUI, María Belén. - Su hija Sofía, sus hermanos Alexandra, Pablo y Ceci, Cristian e Isabel y sus sobrinos Soledad, Lucas, Joaquín, Mateo, Santiago y Flor, Marina y Javier despedimos a nuestra queridísima Belén hoy, a las 11, en la Recoleta.

TAU ANZOATEGUI, María Belén. - Su tía Estela Somoza Bosch de Tau Anzoategui despide con dolor a su querida sobrina.

