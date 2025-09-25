LA NACION

TCHIRA, César

LA NACION
TCHIRA, César, Z.L. - Michelle, Martín, Matías, Andrés y Delfina acompañamos con profundo dolor a nuestros tan queridos amigos de la vida Caro, Alan, Diego, Juan, Mora y a toda su familia en este tan difícil y doloroso momento. Los queremos mucho y los abrazamos fuerte.

TCHIRA, César, Z.L. - Con todo nuestro amor acompañamos a Caro, Alan, Diego, Juan y Mora en su dolor, abrazando a toda la familia Tchira. Andrés y Cynthia Braun.

TCHIRA, César. - Romina, Juan, Nicolás y Andrés acompañamos a nuestros queridos Caro, Alan, Diego, Juan y Mora con mucho cariño.

LA NACION
