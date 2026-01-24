LA NACION

TEDESCO, Susana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TEDESCO, Susana q.e.p.d. - Marina Pellegrini (a.) y familia la despiden con tristeza y acompañan a Esteban con el cariño de toda la vida.

TEDESCO, Susana. - El consorcio de propietarios de Av. Santa Fe 921 participa con profundo pesar su fallecimiento, ocurrido el 22-1-2026. Acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria. Que en paz descanse.

TEDESCO, Susana, q.e.p.d. - Maru, Magda, Victoria, Mercedes y Cecilia Cordero y Silvina Videla acompañan a Esteban en su gran dolor y lo abrazan con enorme cariño.

TEDESCO, Susana, q.e.p.d. - Bill y Verónica Zoani de Nutting acompañan a su querido amigo Esteban en este momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Otra mímica de mono en Brasil: dos extranjeros perdieron un partido, uno gesticuló, el otro insultó y están presos
    1

    Detuvieron a dos tenistas sudamericanos por gestos e insultos racistas en un torneo en Brasil

  2. ARCA pone la lupa sobre Ganancias y envía alertas por deducciones “excesivas”
    2

    ARCA pone la lupa sobre Ganancias y envía alertas por deducciones “excesivas”

  3. Investigan la relación entre la AFA y proveedores de “ficción jurídica”
    3

    Facturas sospechosas: investigan la relación entre la AFA y proveedores de “ficción jurídica”

  4. Un anuncio inesperado del Reino Unido pone en suspenso la devolución de un archipiélago clave
    4

    Por la presión de Trump, Starmer puso en suspenso la devolución de la soberanía a las islas Chagos en el Índico