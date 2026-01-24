1
TEDESCO, Susana
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TEDESCO, Susana q.e.p.d. - Marina Pellegrini (a.) y familia la despiden con tristeza y acompañan a Esteban con el cariño de toda la vida.
✝ TEDESCO, Susana. - El consorcio de propietarios de Av. Santa Fe 921 participa con profundo pesar su fallecimiento, ocurrido el 22-1-2026. Acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria. Que en paz descanse.
✝ TEDESCO, Susana, q.e.p.d. - Maru, Magda, Victoria, Mercedes y Cecilia Cordero y Silvina Videla acompañan a Esteban en su gran dolor y lo abrazan con enorme cariño.
✝ TEDESCO, Susana, q.e.p.d. - Bill y Verónica Zoani de Nutting acompañan a su querido amigo Esteban en este momento.
