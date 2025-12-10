LA NACION

TENEMBAUM, Baruj

TENEMBAUM, Baruj, Z.L. - Eduardo Eurnekian despide a Baruj, fundador y alma mater de la International Raoul Wallenberg Foundation. Amigo, siempre estuviste entre los justos.

TENEMBAUM, Baruj. - Maestro ejemplar Baruj Tenembaum, líder comunitario, amigo del alma, enterarnos de tu partida fue un golpe que nos invadió de gran tristeza. Te recordaremos siempre. Abrazo del alma a Perla y la acompañamos en su profundo dolor y a los familiares. Marcos y Nory Aguinis.

