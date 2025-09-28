LA NACION

TENENBAUM, Felipe

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TENENBAUM, Felipe. - Sonny Michanie y sus hijos despiden al muy querido Felipe y acompañan a su familia en su dolor.

TENENBAUM, Felipe, Z.L. - Cecilia y Darío Werthein acompañan a Oscar, su mujer y sus hijos y a toda su familia en este doloroso momento. Despedimos a Felipe con gran cariño y admiración.

TENENBAUM, Felipe, Z.L., falleció el 27-9-2025. - Su esposa Chuchi; sus hijos Oscar, Darío y Gisela, nueras, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo será tu semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025
    1

    Horóscopo: cómo será tu semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025

  2. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este sábado 27 de septiembre
    2

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 27 de septiembre

  3. Julián Álvarez, imperial: un penal y un tiro libre exquisito para una goleada inolvidable del Aleti a Real Madrid
    3

    Atlético de Madrid goleó a Real Madrid con una actuación notable de Julián Álvarez

  4. La emotiva carta retro que Camila, la hermana de Thiago Medina, republicó y emocionó a todos
    4

    La emotiva carta retro que Camila, la hermana de Thiago Medina, republicó y emocionó a todos

Cargando banners ...