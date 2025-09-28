SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ TENENBAUM, Felipe. - Sonny Michanie y sus hijos despiden al muy querido Felipe y acompañan a su familia en su dolor.

✡ TENENBAUM, Felipe, Z.L. - Cecilia y Darío Werthein acompañan a Oscar, su mujer y sus hijos y a toda su familia en este doloroso momento. Despedimos a Felipe con gran cariño y admiración.

✡ TENENBAUM, Felipe, Z.L., falleció el 27-9-2025. - Su esposa Chuchi; sus hijos Oscar, Darío y Gisela, nueras, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

