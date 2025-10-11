1
TERÁN, César B
† TERÁN, César B. - Su esposa María Silvia Corcuera; sus hijos Manuel, Matías, Benjamín y Daniela y sus nietos Cruz y Josefina Terán lo despiden con profundo amor y ruegan una oración en su memoria.
† TERÁN, César B. - Santiago H. Corcuera María, Mateo y Brenda, Facundo y Camila lo despiden con profundo pesar y ruegan una oración en su memoria.
