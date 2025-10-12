SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† TERÁN, César. - Sus amigos Angelica Cauduro Ferreira (a.), Víctor Salman y Juan Constanzó acompañan a María Silvia Corcuera y los chicos con mucho amor.

† TERÁN, César B., q.e.p.d. - Cristina T. Pereyra Iraola; sus hijos Bárbara y Sebastián, Cristina y Nacho, Ignacio y Andrea, y Cristóbal y Hortensia y sus nietos abrazan a María Silvia, a sus hijos y nietos. Te llevaremos en el corazón eternamente y que brille para él la luz que no tiene fin.

† TERÁN, César. - Despedimos a nuestro querido César con mucho cariño y abrazamos muy fuerte a María Silvia y los chicos. Julio y Suca Kelly.

† TERÁN, César, q.e.p.d. - Tus primos Gonzalez Alzaga Terán te despedimos con mucha tristeza y cariño y acompañamos a María Silvia y a tus hijos con nuestras oraciones.

† TERÁN, César. - Tus amigos Alejandra y Juan José Guarracino, Any y Juan Mesropian, Flor y Enrique Sargiotto y Alejandra y Oscar Vignart abrazan a María Silvia, Manuel, Matías y Benjamín y te despiden con gran pesar, rogando una oración en tu memoria.

† TERÁN, César. - Moro y Dolores Simón Padrós lo recordarán siempre con mucho cariño y abrazan a María Silvia y chicos.

† TERÁN, César. - Querida María Silvia, te acompañamos a vos y a tus hijos y despedimos a César con gran tristeza. Mónica y Nicolás Robbio Pacheco.

† TERÁN, César. - Todo mi amor para mi querida amiga M. Silvia y muchas oraciones para César y su familia. Mariana Blousson.

† TERÁN, César B. - Willie y Patricia Buero despiden a su querido amigo César y acompañan con tristeza a María Silvia y sus hijos.

† TERÁN, César. - Elena Galtieri, Jorge Tapia y Fernando Diez participan su fallecimiento y acompañan a María Silvia con mucho cariño.

† TERÁN, César, q.e.p.d. - Rita y José Claudio Escribano lo despiden con cariño y acompañan a María Silvia y los chicos en su dolor.

† TERÁN, César B. - Jacques y Florence Bedel despiden al querido César y abrazan a María Silvia e hijos con amor.

† TERÁN, César, q.e.p.d. - El Fondo Nacional de las Artes junto con su directorio y amigos despedimos a César Terán con inmensa tristeza. Abrazamos con el corazón a su familia y en especial a nuestra directora María Silvia Corcuera.

† TERÁN, César B., q.e.p.d. - Juan F. Reto y María Reynal de Reto acompañan a María Silvia y a sus hijos. Te vamos a extrañar mucho, César.

† TERÁN, César, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño a nuestra querida amiga María Silvia Corcuera Terán y toda su familia y rezamos una oración en su memoria. Leticia Lariviere y sus hijos.

Aviso publicado en la edición impresa