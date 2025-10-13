SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† TERAN, César. - Elena y León Soldati acompañamos a María Silvia e hijos en su dolor.

† TERÁN, César, q.e.p.d. - Inés y John Youle; sus hijos John Patrick, María, Silvina, Marcela y sus nietos despiden a César con mucho cariño y acompañan a María Silvia y familia, rogando a Dios por el.

† TERÁN, César, q.e.p.d. - Roberto Villambrosa despide con todo cariño a César, acompaña a María Silvia y familia y ruega una oración en su memoria.

