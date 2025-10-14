SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† TERAN, César. - La familia Tonelli acompaña a María Silvia, Benjamín, Matías y Manuel en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria. Te recordaremos con mucho cariño.

† TERAN, César, q.e.p.d. - Tus primos Teran Ham te despiden con cariño y oraciones y acompañan a M. Silvia e hijos.

† TERÁN, César, q.e.p.d. - Cristina Carlisle y Christie’s Argentina despiden a César con cariño y acompañan a María Silvia, hijos y nietos en este momento de dolor.

† TERAN, César, q.e.p.d. - Paola y Emilio Basaldúa acompañamos a María Silvia e hijos en su dolor.

