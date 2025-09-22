TERRACINI, Liú
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Su hijo Gonzalo Bergadá Mugica, su nuera Teresa Calandra y sus nietos Silvestre, Federica, Jerónimo Bergadá Mugica, Hassen y Diego Balut junto a sus nueras y bisnietos, la despiden con muchísimo cariño y ruegan una oración en su memoria. Será despedida con un responso hoy, a las 12.30, en el cementerio Memorial.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Roberto Laperche la despide con gran tristeza y ternura.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Alejandro Cordero participa con enorme tristeza su fallecimiento y agradece oraciones en su querida memoria.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Johnny Casal, Adela Mackinlay de Casal y nuestra hija Pia nos despedimos de nuestra muy querida Liú y abrazamos a Gonzalo y a Teresa con todo nuestro amor.
TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Amalia y Alfredo Camogli e hijos te despedimos con inmenso amor. Nunca te olvidaremos. Abrazamos a Teresa y Gonzalo con mucho cariño.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Despido con mucha tristeza a mi querida Liú, recordando los tan lindos momentos que pasamos juntas. Abrazo con cariño a Gonzalo y familia. Marietta T. de Nelson.
† TERRACINI, Liú, 21-9-2025. - Gino Bogani despide a su amiga de toda una vida con gran dolor y acompaña a su hijo Gonzalo y a toda su familia en este difícil momento. Te voy a extrañar mucho.
† TERRACINI, Liú. - Luisa y Camilo Aldao, Adolfo y Cecilia Zuberbuhler, Sole y Félix Bialet despiden a una gran amiga de toda una vida y acompañan con cariño a Gonzalo y Teresa.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Despedimos con inmensa tristeza a nuestra querida Liú con el afecto de toda una vida. María Teresa d’Ans de Villarroel e hijos.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Susana Etchegoyen Elías de Reta, inmensamente triste, despide a su gran amiga y abraza a Gonzalo, Tere y sus nietos.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Dora Sánchez de Rodríguez Larreta y Juan Pablo Sánchez acompañan con mucho cariño a Gonzalo y Teresa.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Carlos Sánchez Vincente y familia acompañan con mucho cariño a sus amigos del alma, Gonzalo y Teresa, en tan triste momento.
† TERRACINI, Liú. - Mónica y Guido Parisier lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su hijo Gonzalo, a Teresa y a sus nietos con el amor de siempre.
