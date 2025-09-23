TERRACINI, Liú
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† TERRACINI, Liú. - Félix Calandra y Stéphanie Bader, Clemente Calandra, e Inés Justo despiden a Liú y abrazan a la familia.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Arturo Heber Füllgraff despide con inmenso cariño a la queridísima Liú y acompaña con gran abrazo a su amigo Gonzalo.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Félix J. Lafiandra despide a Liú con tristeza y acompaña a Gonzalo y Teresa con mucho cariño.
† TERRACINI, Liú. - Beatriz Brown, Teresa González Fernández, Archibaldo Lanús, Miguel y Teresa Gowland de Frías acompañan a Gonzalo y familia por la partida de la querida Liú con oraciones.
† TERRACINI, Liú, 21-9-2025. - Urgida por llegar al tan ansiado reencuentro con Julie, decidiste partir para llegar al paraíso buscado. Ella te recibirá en el lugar, donde todo está bien. Aquí te extrañaremos. Te despido, querida Liú, con el mismo sentimiento que se siente ante la ausencia de una madre. Tu cariño y generosidad sin límites, siempre los llevaré en mi corazón. Acompaño a Gonzalo, Teresa y los chicos, en esta enorme tristeza. Rezo por vos. Hugo Rojo.
† TERRACINI, Liú. - Gonzalo Bruno Quijano despide a su queridísima amiga con enorme tristeza.
† TERRACINI, Liú. - Miguel Sauze la despide con tristeza y acompaña con cariño a Gonzalo y Teresa en este momento.
† TERRACINI, Liu, q.e.p.d. - Alix y Juan Zorraquin despiden a la querida Liu y abrazan a Gonzalo y Teresa en estos tristes momentos.
† TERRACINI, Liú. - Enrique Larreta la despide con todo cariño y acompaña a Gonzalo y Teresa en este triste momento.
† TERRACINI, Liú. - Eva y Santiago Soldati despiden con mucho afecto a su querida Liú, amiga de toda la vida, y acompañan a Gonzalo y Teresa con mucho cariño.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Mercedes von Dietrichstein la despide con muchísimo cariño y abraza a Gonzalo y a Teresa.
† TERRACINI, Liú. - Estela Vuoto Dowling de La Fuente, Vicky y Marcos despedimos a la querida Liú con gran tristeza, recordando siempre su amor. Un abrazo enorme para Gonzalo, Teresa y familia.
† TERRACINI, Liu, q.e.p.d. - Abrazamos fuerte a Gonzalo, Teresa e hijos. Paula (a.) e Ignacio Sánchez Alzaga.
† TERRACINI, Liu, q.e.p.d. - Alejandro Canevaro y Flia. acompañan a su hijo Gonzalo y Flia. en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Adelita Scarpa abraza con cariño a Teresa y Gonzalo.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Susana Etchegoyen Elía de Reta, inmensamente triste, despide a su gran amiga y abraza a Gonzalo, Tere y sus nietos.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Martín Cabrales acompaña a Gonzalo y a Teresa en estos momentos de tristeza y ruega oraciones en la querida memoria de Liú.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Enrique A. R. Gassiebayle y sus hijos la recordarán con muchísimo cariño.
† TERRACINI, Liú. - Alejandro L. y Cristina de Elizalde acompañan a Gonzalo y familia con cariño en este triste momento.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Te despedimos con mucho amor, luego de una larga vida de alegrías y tristezas compartidas. Abrazamos a Gonzalo, Teresa y los chicos. Carola y Enrique Areco e hijos.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Alfredo Corti (a.) despide a la incomparable Liú con cariño y oraciones.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Maita Barrenechea y Buby García Calvo y sus hijos despiden a la querida Liú y acompañan con mucho amor a Gonzalo y Tere, Silvestre, Federica y Jero. ¡Ya estás junto a Julie en el cielo!.
† TERRACINI, Liú. - María Magdalena y Ramón Santamarina acompañan con mucho cariño a Gonzalo y Teresa en estos tristes momentos.
