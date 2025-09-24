1
TERRACINI, Liú
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Patricia della Giovampaola d’ Arenberg la despide con todo cariño y acompaña a Gonzalo y Teresa en este triste momento.
† TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Despedimos con mucho cariño a la gran Liú, la recordaremos siempre espléndida. Mónica y Luis Alberto Erize.
TERRACINI, Liú, q.e.p.d. - Rodney C. Smith y Sonia Leston de Smith junto con sus hijos despiden a su prima Liú con todo cariño y ruegan oraciones en su memoria.
† TERRACINI, Liú. - Ricardo Braun y Fini Travers despiden a Liú con infinito amor y acompañan a Gonzalo y Teresa con cariño.
