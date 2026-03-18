SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TERRAGNI, Marco Antonio, q.e.p.d., falleció el 14-3-2026. - Su esposa Graciela, sus hijos Enrique y Gabriela, sus hijos políticos Carlos y María Irene y sus nietos Ignacio, Fiorella, María del Rosario y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados el 15 de marzo, en el cementerio Pax Dei de la ciudad de Rafaela.

Avisos fúnebres

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