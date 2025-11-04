LA NACION

TERRERO, Federico Emilio

TERRERO, Federico Emilio, se durmió en la paz del Señor el 2-11-2025, c.a.s.r y b.p. - Todo el equipo y colaboradores de Fedetrac SRL acompañan a toda la familia en este triste momento y despiden a su jefe.

TERRERO, Federico Emilio, se durmió en la paz del Señor el 2-11-2025, c.a.s.r y b.p. - Teresa Bobbio de Terrero, sus hijos, Luisa y Alejo Harriague Castex, Francisca y Rodolfo Aguirre, Teresa y Mauricio Castaño, Rosario y Enrique Roulet, Dolores y Damián Rozados, Federico y Milagros Maglione, sus nietos, Matías y Rocio Bartolucci, Tomás y Felipe Harriague Castex, Joaquín, Santiago y Alina Castaño, Francisco, Lucas, Felícitas y Justo Roulet, Hilario Rozados y Jacinto Terrero participan con dolor su fallecimiento e invitan a la inhumación de sus restos hoy, a las 13, en el Cementerio Parque Memorial.

Aviso publicado en la edición impresa

