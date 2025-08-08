1
TOCCALINO, Esperanza De
† TOCCALINO, Esperanza de, q.e.p.d. - Taio y Verónica Novillo Astrada, sus hijos y nietos despiden con profundo dolor a Esperanza, acompañan a Marcelo, a sus hijos y nietos en estos duros momentos y ruegan una oración en su memoria.
† TOCCALINO, Esperanza de. - Any y Jorge Hulton despiden a Esperanza y ruegan una oración en su memoria.
† TOCCALINO, Esperanza de, q.e.p.d. - La familia Gil, Daniel, Ignacio y Eugenia abrazan a la familia Toccalino y expresan sus respetos a Esperanza.
† TOCCALINO, Esperanza de, q.e.p.d. - La familia Napoli abraza a toda la familia Toccalino en este momento de profundo dolor.
