TOCCALINO, María Esperanza De
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† TOCCALINO, María Esperanza de, q.e.p.d. - Patricio y Graciela Martínez y sus hijos despiden a Esperanza y acompañan a toda la familia con mucho cariño.
† TOCCALINO, María Esperanza de, q.e.p.d. - Graciela y Diego Niebuhr y sus hijos acompañan a Marcelo, Cubi, María, Santiago y Manuel en su gran dolor y despiden con mucho cariño a Esperanza.
† TOCCALINO, María Esperanza de. - Alejandra García Villaverde, sus hijas, sus yernos y nietos despiden a Espe con mucha tristeza y acompañan a Marcelo, Cubi, Manuel, Santiago y María en este triste momento.
† TOCCALINO, María Esperanza de, q.e.p.d. - Espe regresaste a la casa del Señor. Tus amigos Carola y Ezequiel Mazón, Laura y Mariano Dantas lamentamos mucho tu partida y acompañamos a Marcelo y a su querida familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
San Lorenzo encuentra un desahogo a la crisis con los pibes y un buen arranque en el torneo Clausura
- 3
Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025
- 4
Primer candidato de afuera: la uruguaya Tienda Inglesa se sube a la pelea para quedarse con Carrefour