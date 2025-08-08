SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† TOCCALINO, María Esperanza de, q.e.p.d. - Patricio y Graciela Martínez y sus hijos despiden a Esperanza y acompañan a toda la familia con mucho cariño.

† TOCCALINO, María Esperanza de, q.e.p.d. - Graciela y Diego Niebuhr y sus hijos acompañan a Marcelo, Cubi, María, Santiago y Manuel en su gran dolor y despiden con mucho cariño a Esperanza.

† TOCCALINO, María Esperanza de. - Alejandra García Villaverde, sus hijas, sus yernos y nietos despiden a Espe con mucha tristeza y acompañan a Marcelo, Cubi, Manuel, Santiago y María en este triste momento.

† TOCCALINO, María Esperanza de, q.e.p.d. - Espe regresaste a la casa del Señor. Tus amigos Carola y Ezequiel Mazón, Laura y Mariano Dantas lamentamos mucho tu partida y acompañamos a Marcelo y a su querida familia en este triste momento.

