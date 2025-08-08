SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† TOCCALINO, María Esperanza Toledo de, q.e.p.d., falleció el 7-8-2025. - La comisión directiva de la Asociación Civil C.C. de Golf Las Praderas de Luján participa con pesar el fallecimiento de la señora socia de la institución y ruega una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa