TOCCALINO, María Esperanza Toledo De
† TOCCALINO, María Esperanza Toledo de, q.e.p.d., falleció el 7-8-2025. - La comisión directiva de la Asociación Civil C.C. de Golf Las Praderas de Luján participa con pesar el fallecimiento de la señora socia de la institución y ruega una oración en su memoria.
