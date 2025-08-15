SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† TOFFOLI, Claudio, q.e.p.d. - Toyota Argentina lamenta el fallecimiento de Claudio Toffoli, fundador y presidente de Masterbus, y acompaña a su familia, amigos y colaboradores en este doloroso momento. Agradece su compromiso y su valioso aporte para trasladar a lo más importante de nuestra compañía: las personas.

Aviso publicado en la edición impresa