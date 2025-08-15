1
TOFFOLI, Claudio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† TOFFOLI, Claudio, q.e.p.d. - Toyota Argentina lamenta el fallecimiento de Claudio Toffoli, fundador y presidente de Masterbus, y acompaña a su familia, amigos y colaboradores en este doloroso momento. Agradece su compromiso y su valioso aporte para trasladar a lo más importante de nuestra compañía: las personas.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La impactante revelación de Julieta Prandi sobre cómo cuidó a sus dos hijos durante el juicio: “Se enteraron antes de ayer”
- 3
Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli
- 4
El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi