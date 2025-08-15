1
TOFFOLI, Claudio Pedro
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† TOFFOLI, Claudio Pedro, q.e.p.d., falleció el 13-8-2025. - Master Bus S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento de su presidente y socio fundador. Acompañamos a su señora María Inés y a sus hijos Hernán, Julieta y Emiliano en este difícil momento. Elevamos una oración a su memoria.
† TOFFOLI, Claudio Pedro, q.e.p.d., falleció el 13-8-2025. - Héctor Fillopski y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro su presidente y socio fundador de Master Bus. Acompañamos a su señora María Inés y a sus hijos Hernán, Julieta y Emiliano en este difícil momento. Elevamos una oración en su memoria.
