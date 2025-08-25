1
TOLEDO, Antonio
† TOLEDO, Antonio. - El directorio de Supermercados La Anónima participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.
† TOLEDO, Antonio. - Federico Braun, María Freixas de Braun y su hijo Nicolás participan con tristeza su fallecimiento, acompañan con cariño a Zuni y a sus hijos Alejandra, Gloria, Bernabé y Sebastián y ruegan una oración en su memoria.
