SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† TOOMEY de SAINT JEAN, Nelly, q.e.p.d. - Con tristeza comunicamos su fallecimiento el 27 de agosto de 2025. Sus hijos Elena, Pedro, Ana Belén, Felisa y Lucía; sus nietos Sofía, Catalina, Grégory, Helen, Nicky, Manuel, Guadalupe, Tini y Marco y sus bisnietos la despiden con infinito amor y gratitud por su vida. Sus restos fueron sepultados en Chascomús en el día de ayer. Invitamos a acompañarnos en una misa en su memoria el sábado 30 de agosto, en el santuario de Schoenstatt, Ada Elflein 2300, Beccar, a las 11.

