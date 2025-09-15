LA NACION

TORRES, Germán

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TORRES, Germán, q.e.p.d. - Querido Germán, fuiste todo lo que hemos soñado, el amor de mi hija Nicole, de tus hermanos Axel y Thomas y de tus suegros Giselle y Claus. Dios nos ha regalado momentos inolvidables contigo y siempre estarás con nosotros. Familia Haberl.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El elogio de Barbie Simons al físico de Colapinto que descolocó en vivo a Pampita
    1

    Barbie Simons elogió el físico de Franco Colapinto y Pampita tuvo una desopilante reacción: “Es un bebé”

  2. El youtuber Mr.Beast desafió a Mike Tyson y terminó en el piso tras un gancho al estómago
    2

    Video: el youtuber Mr.Beast desafió a Mike Tyson y terminó en el piso tras un gancho al estómago

  3. Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno
    3

    “Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno

  4. Más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas
    4

    Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas

Cargando banners ...