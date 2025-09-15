SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† TORRES, Germán, q.e.p.d. - Querido Germán, fuiste todo lo que hemos soñado, el amor de mi hija Nicole, de tus hermanos Axel y Thomas y de tus suegros Giselle y Claus. Dios nos ha regalado momentos inolvidables contigo y siempre estarás con nosotros. Familia Haberl.

