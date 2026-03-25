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TORRES MORENO, Gabriel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TORRES MORENO, Gabriel. - Tus amigos Pablo, Moni, Caro, Luis, Janet y Dany te despedimos y acompañamos a Naty, a Alejo y familia en su dolor por la pérdida de un ser excepcional, tan querible y bondadoso. Damos las gracias, querido Gabo, por el regalo de tu vida, por la alegría de tu compañía y los buenos momentos que llevamos atesorados en nuestros corazones, mientras buscamos el consuelo de tu ausencia en la esperanza de otro tiempo. Hasta siempre, querido amigo. Que descanses en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
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